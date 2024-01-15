МО РФ: работа военных биологов США направлена на формирование управляемых эпидемий

Начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что прогноз развития ситуации предполагает дальнейшее ухудшение эпидемической обстановки

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Работа военных американских биологов направлена на создание искусственно управляемых эпидемий и не контролируется в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Работа американских военных биологов направлена на формирование искусственно управляемых эпидемий и не контролируется в рамках КБТО и механизма Генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия", - сказал он в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

При этом, по словам Кириллова, прогноз развития ситуации предполагает дальнейшее ухудшение эпидемической обстановки с возможным формированием искусственных очагов заболеваний и неконтролируемым расширением ареала переносчиков.

Генерал-лейтенант отметил, что в течение последних двух лет в Южной и Центральной Европе уже зафиксировано увеличение численности не-эндемичных азиатских тигровых комаров. "В Германии популяции этого вида сформировались в пяти федеральных районах. Другой вид комаров, являющийся переносчиком лихорадки Западного Нила, был выявлен на территории Швеции и Финляндии", - сообщил Кириллов.

Он уточнил, что одновременно в государствах Евросоюза отмечен рост заболеваемости нехарактерными трансмиссивными инфекциями. "В течение года в Европе зарегистрировано больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие. Также зафиксирован пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила - более 1 тыс. случаев, из них 92 смертельных", - заключил начальник войск РХБЗ.