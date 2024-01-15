МО РФ: Украина стала примером истинных целей роста военно-биологического потенциала США

При этом официально заявленными целями являются мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Украина стала ярким примером того, как происходит наращивание военно-биологического потенциала США, в то время как официально заявленными целями являются мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В течение последнего года Пентагоном был разработан и принят целый ряд концептуальных документов, которые предполагают расширение зарубежной сети подконтрольных США биолабораторий и продолжение военно-биологических исследований за пределами национальной юрисдикции. <…> В то время, как заявленными целями являются мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, на примере Украины стало понятно, как происходит наращивание военно-биологического потенциала США", - сказал Кириллов в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Он также напомнил о том, что в 2023 году были созданы административные и технические структуры, - управление Белого дома по подготовке к пандемиям, а также Бюро по глобальному здравоохранению и дипломатии Госдепартамента, - основной задачей которых является реализация политики по дальнейшей военно-биологической экспансии.

По словам Кириллова, к началу проведения специальной военной операции Пентагон осуществлял на Украине проекты Ю-Пи и ТЭП, направленные на изучение возбудителей особо опасных и экономически значимых заболеваний - туляремия, сибирская язва, хантавирусные инфекции. "Исследования проводились по трем основным направлениям. Это мониторинг биологической обстановки, сбор эндемичных штаммов, изучение восприимчивости местного населения", - сказал Кириллов.

"В нашем распоряжении имеется документ Пентагона, датированный 1977 годом (то есть после ратификации Конвенции о запрещении биологического оружия). Примечательно, что многие из государственных и научных учреждений, перечисленных в документе как подрядчики Пентагона в рамках программы разработки биологического оружия, сегодня задействованы в так называемой программе снижения биологической угрозы, проводимой Агентством по сокращению военной угрозы Минобороны США (ДИТРА) на территории Украины. В их числе - университеты штатов Техас, Флорида, Аризона и другие. Направления реализации исследований не изменились. Приоритетными являются все те же возбудители туляремии, сибирской язвы, клещевых инфекций", - отметил он.