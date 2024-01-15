В МО РФ заявили, что США блокируют международные инициативы по верификации КБТО

Это исключает возможность проверки деятельности лабораторий как на территории США, так и за ее пределами, подчеркнул начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты блокируют любые международные инициативы по верификации Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Особую обеспокоенность вызывает факт блокировки Соединенными Штатами любых международных инициатив по верификации Конвенции о запрещении биологического оружия. Это исключает возможность проверки деятельности лабораторий как на территории США, так и за ее пределами. Прошедшие в 2023 году мероприятия на площадке КБТО еще раз подтвердили принципиальное нежелание Вашингтона к возобновлению переговоров о создании юридически обязывающего механизма проверки", - сказал Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

Он отметил, что в ходе проведенных на площадке КБТО мероприятий Российской Федерацией было поставлено более 20 вопросов, касающихся нарушения Киевом и Вашингтоном требований Конвенции. Они касались номенклатуры и количеств патогенных микроорганизмов, изучаемых в рамках Программы снижения угрозы, проведения исследований на украинских военнослужащих и душевнобольных, сокрытия Украиной и США фактов сотрудничества в военно-биологической сфере в международной отчетности. "Ни на один из вопросов до настоящего времени не получено ответов по существу", - подчеркнул Кириллов.