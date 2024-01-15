МО РФ: США пытаются снизить ущерб от разоблачений своей военно-биологической деятельности

Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что продвигаемые США инициативы направлены на подмену положений Конвенции и других норм международного законодательства "правилами", которые разработаны в американских интересах, поддержаны Западом и навязаны для выполнения третьим странам

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты оказывают давление на своих союзников, чтобы снизить политический ущерб от разоблачений своей военно-биологической деятельности на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Для снижения политического ущерба от разоблачений с российской стороны американская администрация пытается оказывать давление на своих союзников и развивающиеся страны. Этим, в частности, обусловлены результаты рассмотрения вопроса военно-биологической деятельности США на Украине в Совете Безопасности ООН, а также итоги голосования в Организации по запрещению химического оружия по переизбранию России в состав Исполнительного совета данной организации", - сказал Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что продвигаемые США инициативы направлены на подмену положений Конвенции и других норм международного законодательства собственными "правилами", которые разработаны в американских интересах, поддержаны коллективным Западом и навязаны для выполнения третьим странам.

По его наблюдению, эта тенденция прослеживается в работе представителей Белого дома и на других международных площадках, где западные делегации продавливали принятие решений лишь по интересующей их проблематике, не считаясь с приоритетами других государств.

При этом, заметил Кириллов, внимание преднамеренно смещается на рассмотрение второстепенных вопросов, не связанных напрямую с проблемами нераспространения оружия массового поражения, например, таких, как создание всевозможных баз данных, обеспечение гендерного равенства, участия в мероприятиях КБТО молодежных организаций и т.д.