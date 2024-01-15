МО РФ отметило возможное появление искусственных очагов заболеваний из-за деятельности США

Начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в течение последних двух лет в Южной и Центральной Европе уже зафиксировано увеличение численности неэндемичных азиатских тигровых комаров

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Работа американский военных биологов ведет к возможному появлению искусственных очагов заболеваний и ухудшению эпидемической обстановки. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллов напомнил, что работа биологов США направлена на формирование искусственно управляемых эпидемий и не контролируется в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и механизма генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия.

"Прогноз развития ситуации предполагает дальнейшее ухудшение эпидемической обстановки с возможным формированием искусственных очагов заболеваний и неконтролируемым расширением ареала переносчиков", - сказал он в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности Вашингтона.

По словам генерал-лейтенанта, в течение последних двух лет в Южной и Центральной Европе уже зафиксировано увеличение численности неэндемичных азиатских тигровых комаров. "В Германии популяции этого вида сформировались в пяти федеральных районах. Другой вид комаров, являющийся переносчиком лихорадки Западного Нила, был выявлен на территории Швеции и Финляндии", - отметил начальник войск РХБЗ.

Он добавил, что одновременно в государствах Евросоюза отмечен рост заболеваемости нехарактерными трансмиссивными инфекциями. "В течение года в Европе зарегистрировано больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие. Также зафиксирован пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила - более тысячи случаев, из них 92 смертельных", - заключил Кириллов.