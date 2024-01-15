Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Pfizer и Moderna зарабатывали на ней

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Экс-директор ЦРУ, глава Минздрава США и советник Белого дома намеренно мешали расследованию причин происхождения пандемии, а фармацевтические компании Pfizer и Moderna получали сверхприбыли с продажи некачественных вакцин, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Среди фигурантов военно-биологического досье отдельного упоминания заслуживают лица, причастные к распространению пандемии COVID-19 и получившие финансовую выгоду от распространения некачественных вакцин. В их числе бывший директор ЦРУ Джина Хаспел, министр здравоохранения США Алекс Азар и советник Белого дома Энтони Фаучи, которые преднамеренно препятствовали расследованию причин пандемии COVID-19 и манипулировали общественным мнением. Это высшие должностные лица фармацевтических компаний Pfizer и Modetna, Альберт Бурла и Стефан Бансель, получившие сверхприбыли на продажах опасных для здоровья человека препаратов", - сказал Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

Он уточнил, что в этот список входят руководители подрядных организаций Пентагона - Нита Мадхав, генеральный директор компании Metabiota и Питер Дашак, президент EcoHealth Alliance , причастные к отмыванию денежных средств из государственного бюджета США, выделенных на изучение возбудителя новой коронавирусной инфекции и борьбу с пандемией.

"Представленные на слайде должностные лица США и Украины - лишь небольшая часть военно-биологического досье, более полная информация передана в военно-следственные органы для соответствующей правовой оценки", - резюмировал Кириллов.