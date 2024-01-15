МО РФ: США исследуют потенциальное применение вируса оспы обезьян в качестве биооружия

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что работы с этим вирусом разрешены лишь в двух учреждениях - Центрах по контролю и профилактике заболеваний в США и государственном научном центре "Вектор" в России

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Биологи Пентагона исследуют потенциальное применение вируса оспы обезьян в качестве поражающего биологического агента. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Особую обеспокоенность вызывает рост числа исследований вирусов натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов, проводимых американскими военными специалистами. Речь идет об оценке вируса оспы обезьян в качестве потенциального поражающего биологического агента и поиске агентных имитаторов вирусов натуральной оспы", - сказал он в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности Вашингтона.

Кириллов напомнил, что работы с этим вирусом разрешены лишь в двух учреждениях - Центрах по контролю и профилактике заболеваний в США и государственном научном центре "Вектор" в России.

Первый случай заражения оспой обезьян был подтвержден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в мае 2022 года у туриста из Великобритании, который вернулся из Нигерии. Всего с января 2022 года по 31 октября 2023 года выявили 91 788 подтвержденных лабораторным путем случаев заболевания этим вирусом.

Режим чрезвычайной ситуации в связи вспышкой вируса действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 и был отменен в связи со снижением заболеваемости. В России с начала вспышки подтвердились два завозных случая заболевания. Обоих пациентов выписали из инфекционных медучреждений после полного выздоровления.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи болезни от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго (ДРК). По данным ВОЗ, вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы. Обычно коэффициент летальности при вспышках составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.