В МО РФ сообщили, что террористы за сутки четыре раза обстреляли сирийские войска

Это произошло в провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил замруководителя российского ЦПВС Вадим Кулить

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Террористы за прошедшие сутки четыре раза обстреляли позиции правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ - прим. ТАСС): в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - три обстрела", - сообщил Кулить. Кроме того, в результате снайперского огня со стороны террористов ранен один сирийский военный в районе населенного пункта Сандран.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-16 и парой штурмовиков А-10 "Thunderbolt" "коалиции", - добавил заместитель руководителя ЦПВС.