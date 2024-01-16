В Военно-космическую академию им. Можайского в 2023 году поступили более 1 тыс. курсантов

В Минобороны России отметили, что конкурс по различным специальностям составляет от трех до шести человек на место

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. курсантов поступили в прошлом году в Военно-космическую академию имени Можайского в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобороны России в 312-ю годовщину со дня создания учебного заведения.

"В 2023 году в академию набрано более 1 тыс. курсантов по всем специальностям подготовки. При этом конкурс по различным специальностям составляет от трех до шести человек на место", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что выпускники академии получают образование по более чем 40 военным специальностям, многие из которых не имеют аналогов в России. Академия входит в состав ВКС России, является системообразующим вузом Минобороны и ведущим учебным, научным и методическим центром в области военно-космической деятельности, инфотелекоммуникационных технологий и технологий сбора и обработки специнформации.

"Главная задача академии - готовить высококвалифицированных офицеров с глубокими инженерными знаниями для частей и подразделений воздушно-космических сил, проводить научные исследования в интересах воздушно-космической обороны России, которая располагает самыми совершенными ракетно-космическими системами, вобравшими в себя новейшие достижения современной науки начала ХХI века", - сообщили в ведомстве.

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского - первое в стране военно-учебное заведение, в котором началось политехническое обучение. История академии начинается с Инженерной школы, созданной по указу Петра I 16 января 1712 года.