МО РФ сообщило о выполнении рембатами работ любой сложности в полевых условиях

В ведомстве отметили, что для ремонта и восстановления техники военнослужащие на одном из участков в зоне проведения СВО в кратчайшие сроки развернули специальные пункты

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона западной группировки ВС РФ в полевых условиях восстанавливают и модернизируют технику, выполняя работы любой сложности. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ремонтно-восстановительных батальонах группировки войск "Запад" на купянском направлении в круглосуточном режиме без выходных осуществляется ремонт тяжелой гусеничной техники, танков и другой боевой техники, доставленных с переднего края. <...> Благодаря высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений, а также современным машинам технического обслуживания и ремонта, в полевых условиях проводятся восстановительные работы любой сложности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ремонта и восстановления техники военнослужащие на одном из участков в зоне проведения СВО в кратчайшие сроки развернули отдельные пункты в полевых условиях. Кроме восстановления техники, в рембатах она дорабатывается дополнительными средствами защиты - динамическими решетками на корпус и башню. Военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме.

"Работать приходится часто. Занимаемся эвакуацией и ремонтом техники. Прибываем на место нахождения неисправной техники, быстро цепляем ее и уезжаем. Случаи бывают разные. Вытаскивали боевую технику вовремя, все экипажи живы. Бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) на базе танка Т-72. Экипаж три человека. Машина предназначена для эвакуации танков, тяжелой и легкой техники. Доставляем технику сразу в ремонтно-восстановительный батальон. А там специалисты восстанавливают технику в кротчайшие сроки и отправляют обратно в подразделения. К технике нужно относится с душой, вовремя обслуживать. Ты ее понимаешь, и она тебя понимает", - рассказал командир БРЭМ с позывным Броня, его цитирует военное ведомство.