В Чечне разработали бюджетный аналог комплекса артиллерийской разведки "Пенициллин"

В конструкторском бюро "Талламхо" отметили, что устройство принимает и обрабатывает акустические волны от выстрелов и взрывов, сообщая информацию о местоположении орудий противника

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Специалисты конструкторского бюро "Талламхо" (Грозный) создали систему акустической разведки БУХ1а ("Сова"), которая является бюджетным аналогом комплекса артиллерийской разведки 1Б75 "Пенициллин". Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Изделие БУХ1а работает по тому же принципу, что и комплекс разведки "Пенициллин": принимает и обрабатывает акустические волны от выстрелов и взрывов, сообщая информацию о местоположении орудий противника", - заявили в организации.

Комплекс способен определить точное расположение огневых позиций противника за срок от одной минуты. "Дальность действия комплекса варьируется в зависимости от орудия и составляет от 100 м до 20 км", - добавили в КБ.

В КБ рассказали, что система БУХ1а не пеленгуется и не глушится средствами радиоэлектронной борьбы противника. Масса изделия составляет до 2 кг в зависимости от версии. "В процессе производства испытания комплекса проходили на полигонах Российского университета спецназа в Гудермесе. На днях изделие было презентовано на выставке в Москве, в ходе чего представители Минобороны РФ проявили заинтересованность в проведении испытаний комплекса на ведомственных полигонах в Чечне и в зоне СВО", - отметили в организации.

Как подчеркнул собеседник ТАСС, одним из преимуществ новой разработки является низкая стоимость. "Элементная база у изделия БУХ1а гражданская, оно сделано из деталей, которые можно приобрести в магазине. Соответственно, это отражается на цене, которая отличается доступностью и составляет менее 100 тыс. в зависимости от версии. В настоящее время разработаны стационарная версия для командного пункта, мобильная версия для разведчиков, а также версия, совмещенная с системой коптеров. Проекты бюро активно поддерживаются командой Рамзана Ахматовича Кадырова ", - сообщили в "Талламхо".

Конструкторское бюро "Талламхо" ("Следопыт") создано в 2022 году и базируется в Грозном (Чеченская Республика). Организация специализируется на IT-разработках двойного назначения.