Минобороны РФ сообщило об уничтожении огневых позиций ВСУ в островной зоне дельты Днепра

В ведомстве пояснили, что цель обнаружили с помощью беспилотника

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения воздушно-десантных войск из состава группировки "Днепр" уничтожили огневые позиции двух минометов Вооруженных сил Украины в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Воздушная разведка российских десантников вскрыла две огневые позиции минометов ВСУ в островной зоне дельты реки, с которых противник вел беспокоящий огонь из минометов по позициям российских подразделений. Обнаружение минометных позиций противника осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Для их подавления было принято решение на применение расчета гаубицы Д-30 одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после получения координат цели расчет орудия за считанные минуты занял огневую позицию, провел все необходимые вычисления исходных данных для стрельбы и произвел первый выстрел. После корректировки огня последующими выстрелами были подавлены и уничтожены две минометные позиции ВСУ на островах.

"Умелые действия личного состава обеспечили высокую степень поражения и безопасность личного состава артиллерийского подразделения ВДВ", - отметили в военном ведомстве.