Минобороны России сообщило об уничтожении 12 бойцов ВСУ в доме прямой наводкой

В ведомстве отметили, что был задействован экипаж танка Т-90М "Прорыв" ВС РФ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Экипаж танка Т-90М Вооруженных сил РФ уничтожил место размещения 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины на артемовском направлении прямой наводкой, сообщили в Минобороны России.

"После получения от оператора БПЛА координат дома, в котором собралась группа из 12 украинских националистов, экипаж танка Т-90М "Прорыв" ВС РФ незамедлительно выдвинулся на позиции на переднем крае и прямой наводкой нанес огневой удар, отработав по выданным координатам", - сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что действовали танкисты Южной группировки войск на артемовском направлении.

"Мы все умеем работать и прямой наводкой, и работать с закрытых позиций. Когда работаем прямой наводкой - в основном работаем управляемой ракетой. Разбираем блиндажи, опорники, где не может пехота пройти", - рассказал о боевой работе экипажей танков Т-90М "Прорыв" командир танкового взвода с позывным Ганич.