МО РФ сообщило, что удалось отбросить штурмовые группы 60-й мехбригады ВСУ у Синьковки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Подразделения группировки ВС РФ "Запад" при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю на купянском направлении и отбросили в юго-западном направлении штурмовую группу 60-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Синьковки, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Подразделение группировки войск "Запад" в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. В полосе обороны общевойсковой армии мотострелковые соединения во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады [ВСУ] в районе Синьковки. Противник вынужден был отойти в юго-западном направлении", - сообщил Зыбинский.