Минобороны РФ сообщило о поражении польских Krab в основном на краснолиманском направлении

В ведомстве также отметили, что расчеты пушек "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" поразили обнаруженную с беспилотника точку подвоза и разгрузки боеприпасов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы сталкиваются в основном с польскими самоходными артиллерийскими установками Krab и немецкими PzH 2000, стоящими на вооружении у украинских войск.

"Контрбатарейная борьба подразумевает собой как раз постоянное ведение разведки, в том числе и воздушной. Исходя из этого наша задача - отработать и переместиться на запасной район для выполнения огневой задачи и также поддержки наших подразделений, то есть это в принципе у нас происходит каждый день. В основном сейчас на нашем направлении это Krab и немецкие самоходки (PzH 2000 - прим. ТАСС)", - рассказал старший офицер батареи с позывным Академик в опубликованном Минобороны РФ видео.

В военном ведомстве уточнили, что расчеты пушек "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" поразили обнаруженную с беспилотника точку подвоза и разгрузки боеприпасов, а также "подавили и уничтожили огневые средства ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении".