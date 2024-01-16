Минобороны России сообщило об уничтожении минометчиками наступающих бойцов ВСУ

В ведомстве отметили, что особое внимание при ведении огня минометной батареей уделили корректировке с БПЛА

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минометные расчеты 6-й общевойсковой армии Западной группировки российских войск поддержали огнем маневренную оборону мотострелковой роты и уничтожили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринявших попытку прорыва на одном из участков на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Парни запросили поддержку, когда противник предпринял попытку прорыва на нашем участке обороны. Военнослужащие мотострелковой роты приняли бой, позиции у нас хорошие. Когда поняли, что они пытаются зарываться в снег и не отходят назад, вызвали огонь минометной батареи. Расчеты "кочующих" минометов заняли позиции и с помощью корректировщика обстреляли в нужный момент и уничтожили все цели", - рассказал командир роты с позывным Терек, слова которого приводятся в сообщении.

Как добавили в военном ведомстве, особое внимание при ведении огня минометной батареей было уделено корректировке с БПЛА. Всего по наступающим силам противника было нанесено до 10 ударов.

