Приморье передало участникам СВО более 400 бронежилетов "Тигр"

Спецснаряжение изготовили во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Более 400 бронежилетов "Тигр", изготовленных в Приморском крае, передали участникам специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Партию бронежилетов "Тигр", более 400 штук, передали приморским морпехам во вторник, 16 января. Губернатор края Олег Кожемяко отметил высокое качество спецснаряжения, изготовленного во Владивостоке. Бронежилет "Тигр" разработан на основе современных тенденций боя. Он весит менее 10 кг, но при этом хорошо защищает от пуль и осколков", - говорится в сообщении.

Отшив и сборка бронежилета происходит во Владивостоке. Защита хорошо себя зарекомендовала в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы добровольческого отряда "Тигр" используют его с октября 2023 года. Всего изготовлено и передано в зону специальной военной операции уже более 1 тыс. таких бронежилетов.

Приморский край регулярно собирает и передает военнослужащим приморцам на передовую специальное оборудование, снаряжение, инструменты, дополнительную экипировку и предметы быта для обустройства в полевых условиях. Закупка и формирование таких грузов осуществляется за счет средств правительства региона, а также коммерческих, общественных, благотворительных организаций.