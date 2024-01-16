В России разработана противопехотная мина нелетального действия повышенной эффективности

Эта мина может применяться с различными штатными взрывателями контактного и неконтактного действия, что упрощает ее конструкцию и расширяет область применения

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министерство обороны РФ запатентовало противопехотную мину нелетального действия с увеличенной площадью поражения, что повысит ее эффективность

"Заявляемая противопехотная мина нелетального действия, в отличие от прототипа и аналогов, за счет разлета пиротехнических элементов под углом к горизонту создает зону нелетального поражения увеличенной площади, то есть повышает эффективность действия противопехотной мины нелетального действия", - говорится в описании изобретения.

В патенте уточняется, что изобретение может быть применимо при разработке новых противопехотных мин нелетального действия, устанавливаемых на местности вручную, в которых заложен эффективный (по продолжительности времени вывода из строя противника) принцип нелетального поражения путем воздействия на него раздражающих веществ в незначительных концентрациях, возбуждающих чувствительные нервные окончания кожных покровов, слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.

"Следствием такого воздействия является временное лишение человека способности к активным целенаправленным действиям или проявлению физической агрессии. Заявляемая противопехотная мина нелетального действия может применяться с различными штатными взрывателями контактного и неконтактного действия, что упрощает конструкцию мины и расширяет область ее применения", - уточнили разработчики.