На Тихоокеанском флоте сформировали экипаж нового корвета "Проворный"

Моряки изучат судно в петербургском Объединенном учебном центре ВМФ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Экипаж нового корвета "Проворный" проекта 20385, строящегося на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге для Тихоокеанского флота, сформировали на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"На Камчатке сформирован экипаж нового корвета проекта 20385, строительство которого в настоящее время завершается на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Корабль строится для Тихоокеанского флота и будет введен в состав соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что моряки приступят к изучению корабля в санкт-петербургском Объединенном учебном центре ВМФ. Команда изучит принципы построения нового корабля и основы эксплуатации по базовым специальностям.

В пресс-службе информировали, что после окончания всех этапов обучения экипаж сдаст зачеты на допуск к управлению кораблем и примет его от завода-изготовителя. Совместно с представителями военной промышленности будет проведен комплекс ходовых и опытных испытаний корабля, сдача курсовых задач и последующая государственная приемка к дальнейшей эксплуатации.

В декабре 2021 года на строящемся в Санкт-Петербурге корвете "Проворный" возник пожар. В результате возгорания корпус корабля поврежден не был, демонтажу подлежала только надстройка корабля.

"Проворный" - корвет с управляемым ракетным вооружением ВМФ, второй в серии корветов проекта 20385. Основу вооружения корветов составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут". Завод "Северная верфь" занимается военным и гражданским судостроением, входит в Объединенную судостроительную корпорацию.