Советник главы МО заявил, что РФ в ходе СВО демилитаризует не только Украину, но и НАТО

Андрей Ильницкий отметил, что промышленность стран альянса не способна произвести "жизненно важные" вещи

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия в ходе спецоперации занимается демилитаризацией не только Украины, но и всего НАТО. Об этом в интервью журналу "Международная жизнь" заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий.

"Не лишне сказать, что, вообще-то говоря, мы занимаемся не только демилитаризацией Украины, мы демилитаризацией НАТО занимаемся. Фактически сейчас есть понимание, что, несмотря на то, что год назад американцами и представителями НАТО было озвучено, что они обеспечат Украине через год производство от миллиона до трех миллионов снарядов, они на эту цифру и близко не вышли. Разрушены производства, цепочки, поставки", - сказал он.

По словам Ильницкого, промышленность стран НАТО не способна произвести "жизненно важные" вещи. "В отличие от нас", - подчеркнул он. Советник отметил, что российское военное ведомство уже на этапе принятия решения о производстве вооружений имеет понимание того, где они будут произведены, какими характеристиками будут обладать, когда поступят в войска и насколько готовы кадры, которые будут их применять.