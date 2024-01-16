"НИИ стали" разработает противоосколочную защиту для машин спецслужб

В концерне "Калашников" сообщили, что "НИИ стали" начал серийное освоение комплекса средств снижения заметности для танков Т-90М, Т-80 БВМ и Т-72Б3

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. АО "НИИ стали" (входит в концерн "Калашников") разработает и произведет противоосколочную защиту для техники нескольких российских силовых структур. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Освоена новая продуктовая ниша, в рамках которой заключаются договоры на разработку и производство дополнительной противоосколочной защиты на небронированную спецтехнику для ряда российских силовых структур", - сообщили там.

Как добавили в пресс-службе, "НИИ стали" начал серийное освоение комплекса средств снижения заметности для танков Т-90М, Т-80 БВМ и Т-72Б3. Там отметили, что продолжается разработка этого комплекса для другой военной техники. Кроме того, запущены в серию два гражданских изделия: противоосколочное одеяло "Эгида" и титановый шлем "Эльбрус-Т", спрос на них постоянно увеличивается.

"Завершена поставка продукции по двум зарубежным контрактам в дружественные государства. Начата работа по заключению новых контрактов на поставку продукции "НИИ Стали" в ряд дружественных стран", - добавили в концерне.

"НИИ Стали" ведет разработку комплексов броневой, динамической, электромагнитной, противорадиационной защиты, защиты от высокоточного оружия средствами снижения заметности. Создает новые броневые и композиционные материалы.