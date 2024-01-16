Программу адаптации жилья для участников СВО расширят на все регионы

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева сообщила, что средства на это выделены

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 января. /ТАСС/. Программа адаптации жилья для инвалидов - участников специальной военной операции (СВО), которую курирует фонд "Защитники Отечества", будет расширена на все регионы России, средства на это выделены. Об этом сообщила журналистам председатель фонда Анна Цивилева.

"Эта практика (программа - прим. ТАСС) начата с Московской области, но вообще мы будем это делать во всех субъектах. Мы как раз просим наши филиалы во всех субъектах РФ давать нам информацию по семьям ребят, получивших инвалидизацию, для того, чтобы мы им организовали это", - сказала она в кулуарах Всероссийского форума "Вместе победим" в парке "Патриот".

Программа адаптации жилья предназначена для бойцов СВО с проблемами с опорно-двигательными функциями (колясочников), проблемами со зрением, слухом и прочим. Она предусматривает установку различных устройств, приспособлений и оборудования в зависимости от потребности, в том числе функциональные кровати, систему "умный дом", подъемники и другое. "То, что находится внутри квартиры и частного дома, делаем и оплачиваем мы как фонд. То, что находится за пределами квартиры - это подъезды, дворы, это будет муниципалитет на себя брать. Но такая практика есть, средства на это выделены, и мы наоборот регионам говорим, что есть такая опция, обращайтесь к нам, мы будем это делать", - пояснила Цивилева.

"Очень приятно, что Всероссийское общество инвалидов включилось и помогает нам, потому что сделать ремонт, закупить дорогостоящее оборудование, кухонную мебель, "умный дом" <...>, не понимая нужды непосредственно человека, который столкнулся с инвалидизацией, это неправильно. Общество инвалидов оказывает нам экспертные услуги, и сейчас [мы] видим очень хорошие результаты. <...> Поэтому будем это делать во всех субъектах России", - добавила глава фонда.

Второй Всероссийский форум "Вместе победим" проходит в парке "Патриот" с 14 по 17 января, он собрал более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов страны. Также в форуме принимают участие социальные координаторы и руководители филиалов фонда "Защитники Отечества", представители власти и экспертного сообщества.