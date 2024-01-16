Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

В ведомстве заявили, что потери противника составили до 120 военнослужащих

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 120 военных.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, артиллерийская система М777 производства США и противотанковая пушка МТ-12", - сказали в ведомстве.