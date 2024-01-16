Минобороны РФ сообщило о нанесении поражения ВСУ близ Вербового и Работина

По данным ведомства, противник потерял до 115 военных

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина и Вербового, противник потерял до 115 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражения скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник потерял "убитыми и ранеными до 115 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и 2 орудия Д-30".