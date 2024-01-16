Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

В ведомстве сообщили, что потери противника составили до 65 военнослужащих

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на херсонском направлении до 65 военных, поражены 3 артиллерийские системы М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери противника составили до 65 военнослужащих и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".