В Нижегородской области будут обучать белорусских инструкторов по боевой подготовке

Обучение продлится один месяц

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Инструкторы по боевой подготовке подразделений Вооруженных сил Белоруссии будут проходить обучение в 333-м центре боевой подготовки в Нижегородской области. Об этом сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Александр Бас.

"Подготовка данных инструкторов будет проводиться в 333-м центре Вооруженных сил Российской Федерации в течение месяца", - сказал он в интервью издательскому дому "Беларусь сегодня", видеозапись которого размещена на канале в YouTube.

По его словам, в ней примут участие военнослужащие из состава отдельных механизированных бригад, командования Сил специальных операций, Военной академии, 72-го объединенного учебного центра. "По окончании подготовки будут проведены с ними контрольные занятия, и мы определим, кто из них по своим знаниям, моральным качествам может находиться на должности инструктора", - добавил Бас.

Генерал-майор сообщил, что необходимая работа по внесению изменений в организационно-штатную структуру частей и подразделений с целью введения должностей инструкторов по боевой подготовке осуществлялась в течение 2023 года на основе опыта проведения Россией специальной военной операции. Основными задачами инструкторов станет подготовка отдельных военнослужащих и подразделений по нескольким специальностям и наиболее сложным предметам.

Министерство обороны Белоруссии 15 января сообщило, что в Россию отправилась группа военнослужащих вооруженных сил республики, которые пройдут курсы подготовки инструкторов с учетом опыта проведения специальной военной операции.