Два Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря

По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря в сопровождении самолетов Су-35С и Су-30СМ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - привели в ведомстве слова командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Он подчеркнул, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.