Строительство крейсера "Братск" для ТОФ начнется в 2025 году

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об этом, ссылаясь на письмо главнокомандующего ВМФ Николая Евменова

ИРКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Строительство крейсера "Братск" для Тихоокеанского флота (ТОФ) начнется в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, ссылаясь на письмо главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) Николая Евменова.

"Пришло соответствующее письмо от главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Анатольевича Евменова. Николай Анатольевич сообщил, что в 2025 году начнется строительство очередного серийного крейсера для Тихоокеанского флота. Он и будет носить наименование "Братск", - сообщил Кобзев в своем Telegram-канале.

В 1997 году название "Братск" в честь города в Иркутской области получила крейсерская атомная подводная лодка К-391. "На ней служили многие братчане, для них это было делом чести. Экипаж подлодки работал над освоением новой техники, испытывал современные виды вооружения, выполнял задачи боевой службы в море", - написал Кобзев. В 2020 году АПЛ была выведена из состава ВМФ России решением командования Вооруженных сил РФ. "Но я считаю, что преемственность нужно сохранить. Поэтому я принял к сведению просьбы братчан вернуть наименование "Братск" в Военно-морской флот и обратился с этим предложением к командованию", - пояснил губернатор.