В Перу выпустили марку с российским вертолетом Ми-171Ш

В ФСВТС рассказали, что ее посвятили 50-летию авиации сухопутных войск страны

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Государственная почта Перу выпустила коллекционную марку с российским вертолетом Ми-171Ш в честь 50-летия авиации сухопутных войск страны, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС РФ).

"В ознаменование данного события (юбилея авиации сухопутных войск - прим.ред.) государственная почта Республики Перу выпустила коллекционную марку с изображением вертолета Ми-171Ш. Таким образом правительство этого дружественного России латиноамериканского государства выразило уважение разработчику и производителям отечественной вертолетной техники, неоднократно доказавшей свою исключительную надежность и эффективность", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в ФСВТС, имеющиеся в Перу вертолеты марки Ми применяются при решения широкого спектра задач обороны государства от внутренних и внешних угроз, а также при проведении гуманитарных и спасательных миссий.

"Российская сторона продолжает оказывать комплексное содействие в обеспечений бесперебойной эксплуатации перуанскими партнерами поставленной авиационной техники", - подчеркнули в ФСВТС.

В пресс-службе напомнили, что авиация сухопутных войск Перу отметила 50-летний юбилей в марте 2023 года.