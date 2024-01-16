Корабль Северного флота поразил цели "противника" на учениях в Баренцевом море

Экипаж МПК "Снежногорск" Кольской флотилии выполнил комплекс артиллерийских стрельб, сообщили в пресс-службе флота

МУРМАНСК, 16 января. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль Северного флота "Снежногорск" артиллерийской стрельбой поразил морские и береговые цели, а также отразил воздушную атаку условного противника на учениях в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) "Снежногорск" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил комплекс артиллерийских стрельб в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Экипаж МПК "Снежногорск" также провел учение по противовоздушной обороне и отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты артиллерийских батарей АК-176 и АК-630 отработали ведение боя с кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение береговых мишеней с различных дистанций. По завершении учений "Снежногорск" вернулся в пункт постоянной дислокации - город Полярный.

Малый противолодочный корабль "Снежногорск" имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Он предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.