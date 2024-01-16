Карелия начала отбор личного состава для частей и подразделений в регионе

В январе 2023 года Минобороны РФ объявило о решении сформировать два новых военных округа - Московский и Ленинградский, а также армейский корпус в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 января. /ТАСС/. Военкомат Карелии начал отбор личного состава для частей и подразделений, которые будут дислоцироваться на территории региона и защищать Северо-Западное направление РФ, сообщил журналистам военный комиссар республики Андрей Артемьев.

"В течение уже нескольких дней мы работаем по комплектованию тех подразделений и частей, которые будут дислоцироваться в республике Карелия. Это наши карельские части, которые в интересах страны будут держать рубежи обороны, охранять нашу Отчизну именно по Северо-Западному направлению", - пояснил комиссар.

В январе 2023 года Министерство обороны РФ объявило о решении сформировать два новых военных округа - Московский и Ленинградский, а также армейский корпус в Карелии.

Ранее на совещании Совета безопасности РФ под председательством секретаря организации Николая Патрушева глава Карелии предложил создать государственную межведомственную комиссию по вопросам размещения на территории республики армейского корпуса. По его словам, госкомиссия сможет комплексно решить ряд инфраструктурных вопросов в приграничных районах республики и обеспечить успешное развертывание воинского формирования в соответствии с задачами, поставленными министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Западная граница Карелии совпадает с государственной границей России и Финляндии: ее протяженность составляет 798 км. С 4 апреля 2023 года Финляндия является членом НАТО. Автомобильные пункты пропуска на сухопутной границе с Россией закрыты до 11 февраля по решению Министерства внутренних дел Финляндии.