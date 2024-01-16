Министерства обороны РФ и Нигера вместе будут добиваться стабилизации в регионе

Стороны отметили важность развития российско-нигерийских отношений в оборонной сфере

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Заместители Минобороны РФ Александр Фомин и Юнус-Бек Евкуров провели рабочую встречу с министром национальной обороны Республики Нигер Салифу Моди. Стороны согласились активизировать совместные действия по стабилизации ситуации в регионе, сообщили в Минобороны РФ.

"16 января состоялась рабочая встреча заместителей министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина и генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова с министром национальной обороны Республики Нигер корпусным генералом Салифу Моди. Стороны отметили важность развития российско-нигерийских отношений в оборонной сфере и согласились активизировать совместные действия по стабилизации ситуации в регионе", - сообщили в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что в ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и определены перспективные направления взаимодействия. "Также была подчеркнута готовность Министерства обороны Российской Федерации к продолжению конструктивного диалога с нигерийскими партнерами в целях повышения боеготовности национальных Вооруженных сил Республики Нигер", - пояснили в российском военном ведомстве.