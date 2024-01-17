Источник сообщил, что в России начинаются испытания нового пулемета для армии РФ

Он имеет калибр 5,45 мм

ТАСС, 17 января. Новый ручной пулемет в калибре 5,45 мм, разработанный в интересах российской армии, полностью готов и выходит на государственные испытания. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

"Новый пулемет разработан крупным отечественным производителем вооружения, он полностью готов и сейчас выходит на госиспытания", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что помимо версии в калибре 5,45 мм планируется также создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО 7,62 мм и 5,56 мм.