МО России сообщило об уничтожении расчетом миномета "Поднос" наблюдательного пункта ВСУ

В ведомстве отметили, что корректировку огня проводят беспилотные летательные аппараты, курсирующие в районе боевых действий

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Расчет миномета 2Б14 "Поднос" группировки войск "Центр" уничтожил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На краснолиманском направлении расчеты 82 мм минометов "Поднос" гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Центр" продолжают поражать укрепленные сооружения и личный состав ВСУ в районе Серебрянского лесничества в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения данных разведки расчет орудия выдвинулся в сектор к огневым позициям с замаскированными орудиями, откуда бойцы ведут огонь по ВСУ осколочно-фугасными минами. После наведения на цель, минометчики провели серию выстрелов, после чего поменяли огневую позицию и продолжили работать с другого орудия, находящего неподалеку.

В министерстве уточнили, что корректировку огня и объективный контроль поражения проводят беспилотные летательные аппараты, курсирующие в районе боевых действий.

"Противник пытается подобраться к нашим позициям, но у него не получается. Не даем подойти, работаем днем и ночью. Сегодня работали по наблюдателю - попали, зацепили", - рассказал командир миномета с позывным Наколка на видео, предоставленном ведомством.