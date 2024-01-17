Минобороны России сообщило об уничтожении "кочующими" минометами опорных пунктов ВСУ

В ведомстве пояснили, что огонь по выявленным целям корректируют в режиме реального времени при помощи беспилотников

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Кочующие" минометы группировки войск "Восток" Вооруженных сил (ВС) России уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 100 мм минометов подразделений артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" уничтожают живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные ВСУ на опорных пунктах на южнодонецком направлении специальной военной операции", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что минометчики дежурят вдоль всей линии фронта, наносят болезненные уколы по оборонительным сооружениям ВСУ и поддерживают наступательные операции штурмовых подразделений.

В ведомстве пояснили, что артиллеристы группировки используют тактику так называемого кочующего миномета, которая заключается в том, что расчеты постоянно перемещаются и используют для нанесения огневого налета заранее заготовленные позиции. Номера расчетов разворачивают миномет, производят пять-шесть выстрелов, немедленно покидают точку и на автомобиле перемещаются на новую огневую позицию.

В министерстве уточнили, что огонь минометных расчетов по выявленным целям корректируется в режиме реального времени при помощи беспилотных летательных аппаратов.