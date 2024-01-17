МО РФ показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52

Вертолетчики уничтожили укрепленный командный пункт ВСУ, сообщили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ка-52 ("Аллигатор") группировки российских войск "Юг" уничтожили неуправляемыми авиаракетами укрепленный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Получив полетное задание и координаты целей, назначенных к поражению, экипажи вертолетов Ка-52 Южной группировки войск вышли в район выполнения огневых задач. Двигаясь на минимальной высоте, вертолетчики вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по укрепленному командному пункту ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. Наведение авиации на цель обеспечили группы передовых авиационных наводчиков на донецком направлении. После выполнения боевой задачи группа вернулась на аэродром вылета.

В министерстве уточнили, что применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования (техника полета, свойственная вертолетам и самолетам-штурмовикам), при котором нос боевой машины задирается выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника.

"Вертолет очень надежный и запаса пилотажных характеристик у него хватает для того, чтобы выполнить очень широкий спектр задач", - рассказал командир вертолета с позывным Маяк на видео, предоставленном Минобороны.