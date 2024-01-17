МО РФ сообщило об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ на купянском направлении

Обнаружение целей осуществлялось с помощью беспилотника, отметили в ведомстве

ТАСС, 17 января. Экипажи танков Т-72Б3 Западной группировки войск уничтожили замаскированный в лесополосе пункт временной дислокации и живую силу Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении по данным подразделений разведки были выявлены замаскированный пункт временной дислокации и скопление живой силы противника. Обнаружение целей осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата. Для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений экипажи танков Т-72Б3 Западной группировки войск незамедлительно выдвинулись на закрытые огневые позиции и нанесли мощный огневой удар, отработав по выданным координатам", - говорится в сообщении.

Как отметили в оборонном ведомстве, танкисты Западной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям российских войск, действуют в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника.

"Подразделение выполняло задачу по уничтожению пункта временной дислокации противника, замаскированного в лесополосе. Задача успешно выполнена. Стреляли с закрытой огневой позиции. Дальность до цели была около 8 км. Применяли осколочно-фугасные снаряды", - рассказал командир танковой роты с позывным Ганзалес на видео, предоставленном Минобороны.