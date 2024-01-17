МО РФ сообщило об уничтожении полевого склада боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Удары наносились из 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Артиллеристы-десантники из состава группировки войск "Днепр" уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который также фиксирует попадание в цель и ее уничтожение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, уничтожив выявленные объекты ВСУ, расчет замаскировал орудие и покинул огневую позицию до получения новой огневой задачи.

"В основном работаем по живой силе противника, легкобронированной технике. Также ведем контрбатарейную борьбу, в ходе которой поражаем минометы и артиллерийские орудия противника. В среднем ежедневно используем более 50 снарядов, за истекшие сутки работали по опорным пунктам противника, вскрывали их. Цели выявляет воздушная разведка. Два-три выстрела, корректировка и поражение цели. Парни справляются со своей задачей на 100%" - рассказал командир взвода - старший офицер батареи с позывным Внук, его цитирует военное ведомство.