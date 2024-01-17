МО РФ показало боевую работу штурмовиков Су-25

Летчики нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Штурмовики российских Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украине (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

В министерстве подчеркнули, что, по докладам передового авиационного наводчика, все

цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

"Отработали по цели, выполнили противоракетное маневрирование, возврат на аэродром, зашли на посадку, выполнили посадку", - рассказал летчик Су-25 с позывным Беркут на видео, предоставленном Минобороны.