МО РФ сообщило об уничтожении позиций ВСУ на купянском направлении

Российские артиллеристы нанесли удар из 120-мм минометов 2С12 "Сани", уточнили в ведомстве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Артиллеристы Западной группировки войск при помощи комплексов разведки и контроля стрельбы "Аистенок" выявили и уничтожили минометные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении расчеты переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы "Аистенок" общевойсковой армии Западной группировки войск продолжают эффективно вести контрбатарейную борьбу. Современные комплексы позволили артиллеристам обнаружить минометные позиции противника в 3 км от огневого рубежа. По полученным разведданным артиллеристы нанесли удар из 120-мм минометов 2С12 "Сани" и уничтожили замаскированные позиции ВСУ. Также "Аистенок" позволил вести контроль полета мин", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что артиллеристы группировки войск "Запад" активно применяют радиолокационные комплексы разведки и контроля для оперативного вычисления огневых позиций ВСУ и эффективного уничтожения вооружения и личного состава противника в рамках контрбатарейной борьбы.