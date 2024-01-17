МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 75 военных на южнодонецком направлении

По данным ведомства, ВС РФ нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ у Новомихайловки, Парасковиевки и Приютного

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские военные за минувшие сутки нанесли на южнодонецком направлении поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике и в Запорожской области, потери противника составили до 75 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Парасковиевка Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, 2 автомобиля, орудие Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.