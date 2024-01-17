МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 25 военных на запорожском направлении

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины также потеряли три автомобиля и гаубицу Д-30

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на запорожском направлении до 25 военных и 3 автомобиля.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Каменское, Работино и Мирное Запорожской области. Противник потерял до 25 военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубицу Д-30", - сказали в ведомстве.