МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на херсонском направлении до 25 военных

По данным ведомства, ВСУ также потеряли три автомобиля и две САУ "Гвоздика"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на херсонском направлении до 25 военных, а также две самоходные артиллерийские установки (САУ) "Гвоздика".

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й, 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Тягинки и Ивановка Херсонской области потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, 3 автомобиля, а также 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - отметили в ведомстве.