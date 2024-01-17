Транспортировка плавучего крана ПК-700 из Крыма на Север может пройти летом

Источник при этом не исключил переноса сроков проведения операции, поскольку "все будет зависеть от уровня воды в Волге"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Операция по транспортировке построенного на севастопольском "Севморзаводе" (филиал Центра судоремонта "Звездочка", входит в ОСК) тяжелого несамоходного плавучего крана ПК-700 "Григорий Просянкин" в Северодвинск на "Севмаш" может пройти в начале лета этого года по внутренним водным путям. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.

"Операция по транспортировке с помощью буксиров основы ПК-700, разделенной на несколько частей, будет осуществляться по внутренним водным путям в начале лета этого года, когда уровни воды на маршруте будут максимальными после весеннего половодья", - сказал собеседник агентства. Достройка крана будет осуществляться на "Севмаше".

Он не исключил переноса сроков проведения операции, поскольку "все будет зависеть от уровня воды в Волге".

ТАСС не имеет официального подтверждения этой информации.

Закладка ПК-700 состоялась в 2018 году. Плавучий кран после сдачи в эксплуатацию будет задействован в строительстве атомных подводных лодок и ремонте крупных надводных кораблей на "Севмаше", который в настоящее время строит две серии атомных подводных лодок (АПЛ) 4-го поколения проектов 955А (шифр "Борей-А") и 885М (шифр "Ясень-М") и готовится к строительству АПЛ 5-го поколения. Длина ПК-700 составляет 74 м, ширина - 32,4 м, высота борта - 6,5 м, водоизмещение - 6 249 тонн, а грузоподъемность - 700 тонн.