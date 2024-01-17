В ДНР 25 военных бригады аэроразведки ГРОМ "Каскад" получили медали "За отвагу"

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин отметил, что на счету у подразделения более 10 тыс. боевых вылетов и свыше 4 тыс. уничтоженных целей противника

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. 25 военных бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад", на счету которой более 10 тыс. вылетов и более 4,6 тыс. уничтоженных целей, получили медали "За отвагу" и "За храбрость" IV степени. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

"За заслуги перед Донецкой Народной Республикой, личное мужество, героизм, храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых действиях при защите республики 25 военнослужащим аэроразведки вручил медали "За отвагу" и "За храбрость" IV степени", - написал он.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, командир бригады беспилотной авиации Дмитрий Саблин, на счету у подразделения более 10 тысяч боевых вылетов, 4 640 уничтоженных целей противника. "От имени жителей региона поблагодарил бойцов за добросовестную службу и вклад в приближение победы", - добавил Пушилин.