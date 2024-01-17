МО РФ сообщило об ударе по пункту временной дислокации наемников в Харькове

По данным ведомства, уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французы.

Как сообщили в Минобороны России, в результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены.

"Вечером 16 января текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков, основу которых составляли французские наемники. В результате удара, здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения", - отметили там.