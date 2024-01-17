Разминирование водных объектов Донбасса и Новороссии может занять десятки лет

В Волгоградской области, в частности, готовят военных водолазов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Десятки лет понадобятся для разминирования водных объектов в Донбассе и Новороссии после завершения специальной военной операции, считает старший инструктор-водолаз 187 учебного центра подготовки специалистов для инженерных войск в Волгоградской области, старший сержант Алексей Мухамбетов.

"Десятки лет [понадобятся для разминирования водных объектов в Донбассе и Новороссии], если не сотни. Там обычные мины, снаряды неразорвавшиеся. Множество рек, где происходило множество столкновений непосредственно на переправах. Под водой находится уйма снарядов - минометные, иностранного производства. Мин там очень много, поэтому работать там придется очень долго и усердно", - сказал ТАСС Мухамбетов, который проводил работы по поиску и обезвреживанию мин в реках на территории Луганской Народной Республики.

На базе 187 учебного центра подготовки специалистов для инженерных войск, который находится в Волгоградской области, готовят военнослужащих по 14 специальностям, в том числе военных водолазов. Для их подготовки работают тренажеры, специальный подводный комплекс, организуют спуски в водоемы, в том числе в зимних условиях. На подготовку водолазов уходит порядка трех месяцев.

15 января Минобороны России сообщило, что инженерные подразделения Вооруженных сил России разминировали на территориях Донбасса и Новороссии более 48 тыс. га территории, обезвредили более 1,264 млн взрывоопасных предметов. Для работы на этих территориях были сформированы три представительства Международного противоминного центра. Сейчас его преподаватели обучили более 3,8 тыс. местных специалистов, которые успешно выполняют задачи по разминированию.