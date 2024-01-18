В Минобороны РФ рассказали, как расчет ПТРК уничтожил танк и две БМП ВСУ

Противник понес "существенные потери" в бронетехнике и живой силе, добавили в оборонном ведомстве

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Расчет самоходного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), в составе которого действовал гвардии старший сержант Евгений Мамин, точным попаданием уничтожил танк и две бронированные машины пехоты (БМП) ВСУ, тем самым сорвав наступление Вооруженных сил Украины.

"Украинские боевики в попытке прорвать оборону атаковали позиции российских мотострелковых подразделений на стратегически важном направлении, применив бронетехнику и мотопехоту. Находясь на боевом дежурстве и ведя разведку в зоне ответственности подразделения, Евгений Мамин своевременно обнаружил сосредоточение бронемашин и скопление личного состава противника, доложил о намерениях украинских боевиков, передав точные координаты и целеуказания на командный пункт подразделения", - рассказали в Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что в соответствии с полученными разведданными российские артиллеристы нанесли удар. "Противник, понимая, что его замысел раскрыт, в спешке начал выводить уцелевшую бронетехнику и личный состав из района сосредоточения. Гвардии старший сержант Мамин, оценив обстановку, принял решение огнем самоходного ПТРК атаковать отступающих украинских националистов. Выдвинувшись на расстояние, позволяющее поразить технику противника, расчет самоходного ПТРК открыл огонь и точным попаданием уничтожил танк и две бронированные машины пехоты", - уточнили в Минобороны России.

Как отметили в МО РФ, "благодаря точным и своевременным действиям гвардии старшего сержанта Мамина удалось сорвать наступление украинских националистов и нанести противнику существенные потери в бронетехнике и живой силе".

Защита от артобстрела

В Минобороны также рассказали о подвиге гвардии старшего прапорщика Вячеслава Мигаля, который в составе артиллерийской батареи выполнял боевые задачи по поддержке российских подразделений, действующих в обороне на важном тактическом направлении.

"Украинские боевики под прикрытием огня боевых машин пехоты и артиллерии предприняли попытку контратаковать позиции российских войск. В ходе боя личный состав российской батареи оперативно выявлял и прицельным огнем подавлял огневые точки противника, обеспечивая непрерывное ведение боевой работы. Благодаря грамотным действиям российских артиллеристов враг потерял три единицы бронетехники, а также большое количество личного состава, в результате чего отступил, но продолжал артиллерийский огонь", - отметили там.

В оборонном ведомстве добавили, что тогда одно из российских артиллерийских орудий вышло из строя. Мигаль, несмотря на продолжающийся артобстрел огневой позиции, на ремонтно-эвакуационном транспорте эвакуировал неисправное орудие, вывел его из зоны поражения вражеской артиллерии на безопасное расстояние, затем в кратчайшие сроки восстановил работоспособность и готовность к боевому применению.