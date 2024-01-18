В России ведутся разработки бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе "Герань"

Скорость полета дрона с реактивным двигателем составит 700 км/ч

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские специалисты завершают цикл летных испытаний бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе "Герань", работу над проектом "Ястреб" планируется закончить в первом полугодии 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) "Стратим".

"Реактивный аналог малой "Герани" носит название "Ястреб", в настоящее время изделие находится в разработке. Это летающее крыло с наведением по координатам, поражающее объекты на дистанции до 350 км. Мы завершаем цикл полетных испытаний прототипа, далее немного перепроектируем большой экземпляр и начнем его летные испытания. К стадии готового изделия планируется перейти в первом полугодии этого года. В том числе "Ястреб" будет использоваться как псевдокрылатая ракета - ложная цель для отвлечения средств противовоздушной обороны противника", - заявили в организации.

Скорость полета дрона с двигателем внутреннего сгорания составит 300 км/ч, скорость полета с реактивным двигателем - 700 км/ч. Дальность полета - до 350 км. "Аппарат будет оснащен фугасной боевой частью, вес полезной нагрузки составит 16 кг. Наше изделие будет отличаться низкой стоимостью, поскольку выполняется полностью из гражданских компонентов", - отметили в "Стратим".

По словам собеседника ТАСС, в будущем изделие планируется поставлять с реактивной турбиной российского производства. "В настоящее время "Герань" - одно из самых используемых изделий в зоне СВО, соответственно, много их быть не может. Известно, что сейчас на "Герань" устанавливается турбина иностранного производства. Для нашего изделия мы уже разработали проект российской турбины. "Ястреб" является самым сложным проектом КБ "Стратим". Сделать реактивный аппарат с нуля - это довольно трудная задача. Мы видим для себя в этом определенный конструкторский вызов", - заявили в организации.

В КБ уточнили, что аппарат будет устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника (РЭБ), а также сможет осуществлять заход на цель с помощью системы машинного зрения.