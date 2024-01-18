МО РФ сообщило о поражении десантниками бронеавтомобиля ВСУ на правом берегу Днепра

В ведомстве добавили, что только на этом направлении подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Подразделение БПЛА ВДВ из состава группировки "Днепр" уничтожило бронеавтомобиль ВСУ с прицепом, в котором размещалась система дистанционного разминирования западного производства, на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Затем оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения - бронеавтомобиль International MaxxPro с прицепом, в котором размещалась система дистанционного разминирования западного производства. Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил сброс ВОГ точно в прицеп. После подрыва ВОГ произошла детонация зарядов системы разминирования, вследствие чего западный бронеавтомобиль с прицепом и системой разминирования были уничтожены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что только на этом участке СВО подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и несколько единиц различной техники ВСУ.